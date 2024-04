Vice-presidente Geraldo Alckmin é diagnosticado com covid-19 e cancela agenda

A assessoria de imprensa do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou que o político foi diagnosticado com covid-19. Por causa do quadro, Alckmin não cumpre agenda nesta segunda-feira (1º).

Em comunicado divulgado à imprensa na noite deste domingo (31), a equipe destacou que "o vice-presidente tem sintomas leves e passa bem. Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica".

Esta é a segunda vez que Alckmin é diagnosticado com covid-19 - ele já havia sido infectado pelo novo coronavírus em 2022, o que o impediu de participar, presencialmente, do lançamento oficial da chapa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputaria a Presidência da República.

Médico de formação, especializado em anestesiologia e acupuntura, Geraldo Alckmin aplicou a quinta dose da vacina contra a covid-19 em Lula, no ano passado.Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da esposa do vice-presidente, Lu Alckmin. Ambos residem no Palácio do Jaburu, em Brasília.