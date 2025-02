Vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade retorna à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel)

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, foi nomeado pelo governador Helder Barbalho para exercer novamente o cargo de secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel). A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (28.02), do Diário Oficial do Estado. Procurado pelo Grupo Liberal, Cássio informou que acumulará as duas funções, mas abriu mão do salário de vice-prefeito.

Segundo ele, a decisão de voltar para a Seel foi tomada após convite feito pelo governador do estado, para que ele desse continuidade ao trabalho desenvolvido durante sua gestão à frente da pasta - Cassio saiu da Secretaria no final de dezembro, para assumir o cargo de vice-prefeito.

"A nomeação (para a Seel) foi autorizado pela Câmara Municipal de Belém, e está prevista na lei orgânica", disse. "A partir de hoje, o nosso trabalho continua, na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e também na prefeitura de Belém", acrescentou. Ele citou o exemplo de Hana Ghassan Tuma, que também acumula o cargo de vice-governadora e secretária de Estado.

O vice-prefeito e agora secretário estadual ressaltou ainda os investimentos feitos na área de Esporte e Lazer enquanto ele esteve à frente da Seel, "fomentando o esporte em todo o estado e permitindo que milhares de atletas viajassem e competissem levando a bandeira do estado do Pará, além da nossa gestão que valorizou os equipamentos esportivos do estado, como Mangueirão, Mangueirinho e Arena Oeste do Pará, que agora estão na rota dos grandes eventos esportivos e culturais a nível nacional e internacional", disse.

"Sigo comprometido em fazer ainda mais pelo esporte no estado do Pará e também irei trabalhar pela nossa população de Belém, com o prefeito Igor Normando", completou Cássio Andrade.

Gestão na Seel

Cassio Andrade foi nomeado pela primeira vez para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em fevereiro de 2023. Em junho do ano passado, precisou se afastar do cargo para concorrer a vice-prefeito de Belém. Após a vitória nas urnas ao lado de Igor Normando, prefeito de Belém, Cássio reassumiu o comando da pasta, no dia 4 de novembro, mas ficou na função até o final de dezembro.

Na edição desta sexta-feira, também foi publicada a revogação do decreto que designou Ana Paula Moraes da Cunha Alves para responder pela Seel.