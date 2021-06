Vice de Paragominas critica post da prefeitura sobre Orgulho LGBTQIA+ e gera polêmica na web

A vice-prefeita de Paragominas, Irmã Vera (PSC), causou polêmica na web ao criticar o post da prefeitura alusivo ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado na última segunda-feira (28). Em resposta à pressão dos evangélicos da cidade do sudeste do Pará, a gestora disse não compactuar com a publicação da equipe de comunicação da prefeitura.

“Tenho ciência que governamos para todos, independente de crenças, ideologias, etnias, etc. Respeito todas as classes e grupos, porém, como cristã, não compactuo com a atitude de dar publicidade a algo que incentive prática contrária à bandeira que defendo junto àqueles que primam pela família e aos princípios bíblicos”, diz um trecho da nota de esclarecimento.

Já a nota pública, assinada por “Evangélicos de Paragominas”, destaca que a prefeitura "tenta impor na população um pensamento LGBT" e que o post "tenta desvirtuar a política às famílias". "Sentimo-nos afrontados e desrespeitados por tal postura do governo", afirma o texto que circula no WhatsApp.

A posição da vice-prefeita gerou repúdio nas redes socias. “Mas você foi eleita pra zelar pelo direito de todos os cidadãos, a sua bandeira deve ser a do povo, e pra sua informação o Estado é laico”, diz um comentário. “Gente morrendo por discursos como esse seu”, pontua outro. “Como vice prefeita, acho que não deveria colocar sua posição religiosa contra a classe dos LGBTs. Eu sou hétero, creio em Deus, mas o Deus que eu acredito é o Deus que ama todas as pessoas”, destaca outro.

Em nota, a Organização da Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero do Pará, ONG Olivia, afirma que, "Vera, que exerce um cargo público no poder executivo do município, comete um crime ao condicionar a discussão sobre a pauta LGBTI+ à imoralidade, desconsiderando outros formatos de família para além do padrão cis-heteronormativo".

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Paragominas e aguarda posicionamento sobre o caso.