Vereadores de Belém entram em acordo para votar pautas acumuladas na Casa

Os vereadores da Câmara Municipal de Belém (CMB) realizaram reunião, nesta segunda-feira (21), em que decidiram agir de forma conjunta para votar os projetos que estão acumulados na Casa. Os líderes dos partidos acordaram que cada vereador indicará três ou quatro projetos que considera prioritário, e o conjunto de matérias será analisado em nova reunião, que ocorrerá nesta terça-feira (22).

De acordo com o vereador Fernando Carneiro (PSOL), a expectativa é de que “a pauta seja destravada” em breve. “Queremos começar a votar os projetos dessa pauta, que estava acumulada pelo de a Câmara não estar funcionando nesses últimos dias em razão da pandemia e de uma obra que está sendo feita aqui”, destacou o parlamentar.

A intenção dos políticos é que possam retomar o processo produtivo do plenário, “nesta semana ou, no mais tardar, na próxima semana”, disse ainda Fernando Carneiro. “Ficou acertado também que a gente vote os projetos do Executivo, que foram enviados à Casa para avaliarmos. Vão retornar funcionamento, também, as Comissões, principalmente de Justiça e Economia, que vão marcar reuniões para liberar os projetos que estão sob análise”, completou o vereador do PSOL.

As diretrizes de atuação da Câmara seguirão as mesmas defendidas pelo colégio de líderes desde o início da legislatura atual, afirma Fernando Carneiro. “Vamos retomar o processo legislativo e também os processos das audiências especiais e audiências públicas, que foi interrompido desde o repique da pandemia. Eu mesmo protocolei hoje quatro pedidos de sessões especiais. Já tenho uns três ou quatro aprovados. A ideia é, portanto, continuar o processo de produção legislativa e de realização das sessões especiais e audiências públicas, que fazem parte do trabalho da Câmara”, reitera o vereador.

Inicialmente, os vereadores retornaram ao trabalho em plenário no dia 1 de fevereiro, durante a abertura do período legislativo, em sessão que contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Ela foi presidida pelo vereador Bieco (PL), que substituía o presidente Zeca Pirão (MDB), que apresentava sintomas de gripe e estava se recuperando em casa. Dos 35 parlamentares, 33 compareceram.

Dois dias depois, no dia 3, os vereadores se reuniram novamente em plenário para votar o projeto que garante o pagamento de um auxílio emergencial aos trabalhadores prejudicados pela interdição da ponte de Outeiro. A matéria foi aprovada por unanimidade, com 24 dos 25 parlamentares presentes na sessão.

No dia 8, no entanto, as sessões foram suspensas em razão da alta de casos de covid-19, em Belém, e em decorrência de serviços de manutenção da rede elétrica da sede da Câmara. A CMB permaneceu fechada para atendimento externo, e com acesso de funcionários restrito, até o retorno, nesta segunda-feira (21).