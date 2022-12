Vereadores aprovam aumento de salário para cargos do Executivo e Legislativo

Com 28 votos contrários, três abstenções e apenas um voto favorável, a Câmara Municipal de Belém (CMB) rejeitou um conjunto de quatro vetos do Poder Executivo na sessão realizada nesta quarta-feira, 14. Um dos processos apreciados proibia o aumento de salários para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, que havia sido decretado pelo então prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB), que na época foi contra o reajuste diante da crise causada pela pandemia.

Com a mudança, as remunerações terão aumentos que variam de 18% a 43%. O maior reajuste seria para o vencimento do vice-prefeito, que passaria de R$ 17.084,80 para R$ 24.570,19. Já a remuneração de prefeito passaria de R$ 19.261,09 para R$ 25.332,25; a dos vereadores aumentaria de R$ 15.031,76 para R$ 18.999,19 e a de secretários municipais iria de R$ 16.050,91 para R$ 18.999,19.

Há dois anos, quatro vereadores se manifestaram contra a proposta de aumento salarial em uma votação simbólica e sem voto nominal. Agora, apenas o vereador Matheus Cavalcante (Cidadania) foi favorável ao veto. Já os vereadores do PSOL, Fernando Carneiro, Lívia Duarte e Enfermeira Nazaré se abstiveram.

Por sua vez, Fabrício Gama (PMN), Josias Higino (Patriota), Miguel Rodrigues (Podemos), Renan Normando (Podemos), Túlio Neves (Pros), Roni Gás (Pros), Emerson Sampaio (PP), Bieco (PL), John Wayne (MDB), Neném Albuquerque (MDB), Juá Belém (Republicanos), Augusto Santos (Republicanos), Goleiro Vinicius (Republicanos), Fábio Souza (PSB), Gleisson Oliveira (PSB), Mauro Freitas (PSDB), Moa Moraes (PSDB), Bia Caminha (PT), Amaury da APPD (PT), Altair Brandão (PC do B), Allan Pombo (PDT), Dinelly (PSC), Dona Neves (PSD), João Coelho (PTB), Lulu das Comunidades (PTC), Igor Andrade (Solidariedade), Zeca do Barreiro (Avante) e Pablo Farah (PL) votaram “não”, isto é, pela rejeição do veto.