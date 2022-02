Vereador põe arma cima da mesa em plenário e pede para apanhar de cinto; assista

O vereador Sargento Novandir (Republicanos) resolveu capitalizar de alguma forma uma votação sua que ele considerou errada: pelo aumento do IPTU em Goiânia (GO). Na câmara municipal da capital, na terça-feira (1º), ele pegou uma arma de fogo e tirou o cinto durante discurso sugerindo que ele merecia apanhar. As informações são do Metrópoles.

Ele pediu a um colega que batesse em suas costas com o cinto. “Quero oferecer esse cinto para qualquer um de vocês que tiver coragem para me dar umas três chibatadas. Eu mereço couro! Para tomar vergonha na cara e olhar direito no que vou votar”, gritou o sargento Novandir. O que não foi atendido. Um colega apenas fez de conta de que dava chibatas enquanto Novandir pedia: “Dá com força”. Isso porque ele merecia ser “punido” por ter votado a favor da aprovação de uma lei que aumentava os impostos predial e territorial urbano (IPTU) e territorial urbano (ITU).

Primeiro ele adentrou o plenário vestindo de palhaço, fazendo malabarismos.

A encenação veio depois de muitas críticas por ter apoiado o projeto, Sargento Novandir justificou o voto dizendo que interpretou errado texto.