Vereador Luciano Rio Lu (PDT) derrama esgoto na Câmara de Campos, no Rio

O vereador Luciano Rio Lu (PDT), de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, derramou esgoto no chão da Câmara do município nesta terça-feira (20) durante sessão transmitida ao vivo.

O parlamentar afirmou que a atitude era um protesto contra os problemas de saneamento enfrentados por moradores do bairro Santa Edwiges, no distrito de Guarus.

"Isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira não, é cocô presidente. É para sentir. É que eu estou revoltado. Aqui a gente tá falando de um cocô que caiu aqui na tribuna, agora imagina um cocô em frente a casa do povo no dia a dia. Isso não pode estar acontecendo. É minha revolta. Isso é uma covardia", disse Luciano na sessão.

Durante o discurso de Luciano, moradores de Santa Edwiges o apoiaram e também protestaram pedindo melhorias no serviço prestado pela Águas do Paraíba, concessionária responsável pelo serviço de esgoto na cidade.

Os manifestantes e o vereador do PDT também pediram uma ação mais eficaz do prefeito Wladimir Garotinho. Os moradores compareceram na plenária com cartazes com os dizeres: "Queremos solução", "Abandonados pelo poder público" e "Cansamos de promessa".

Nas redes sociais, o vereador Luciano pediu desculpas à equipe de limpeza da Câmara e disse ter se alterado: "Quero pedir desculpas a todos os funcionários da Câmara de Campos. Me alterei um pouco e acabou derramando no plenário. Peço perdão", disse.

Segundo a Câmara de Campos, o vereador tem imunidade parlamentar para se expressar, por meio da sua fala e de seus atos durante o discurso em plenário.

Procurada, a concessionária Águas do Paraíba informou que a área urbana da cidade de Campos dos Goytacazes já tem 93% do esgoto coletado, sendo tratado 100% deste efluente. Sobre a situação no bairro Santa Edwiges, a concessionária disse que as obras para implantação da rede coletora de esgoto sanitário estão em fase de planejamento".

"Já foram realizados os levantamentos necessários nas ruas, visto que trata-se de um bairro de pequena extensão. É importante frisar que não há cobrança de tarifa de esgoto para os moradores desta localidade", informou a empresa, em nota.