Vereador Fernando Carneiro (PSOL) anuncia pré-candidatura ao Governo do Estado

Nesta quarta-feira (16), em sua conta do Instagram, o vereador Fernando Carneiro (PSOL) anunciou a pré-candidatura ao Governo do Estado para as eleições de outubro próximo.“É a coragem que nos move e é com ela que pretendemos enfrentar a velha política no Pará, apresentando a pré-candidatura de Fernando Carneiro ao Governo do Estado pelo PSOL”, diz em trecho inicial da postagem da rede social.

Aos 57 anos, Fernando Carneiro se lança pela terceira vez como postulante ao governo estadual. Foi candidato em 2010 e 2018. Cumpre o terceiro mandato como vereador e faz parte da segunda maior bancada do legislativo municipal. Já ocupou a função de superintendente da extinta Companhia de Trânsito de Belém (Ctbel), durante o período de 2002 a 2004, na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues (PT).

Ainda no Instagram, já com o apoio de vídeo curto, o vereador Fernando Carneiro disse: “Ainda não pude responder todo mundo que tem manifestado apoio a nossa pré-candidatura ao governo. Obrigado aos meus companheiros e companheiras do PSOL, amigos e a todos que me seguem aqui. Feliz em saber que o programa político do PSOL é bem recebido no estado, nossa responsabilidade só aumenta”.

Em um trecho da postagem do Instagram, diz seu grupo político recusa a ficar refém do medo, que quer impor ao povo do Pará uma falsa dicotomia, entre a velha política e a direita autoritária e antidemocrática. Nas redes sociais, Carneiro manifestou agradecimento aos seguidores, e ressaltou: “apresentando o PSOL como uma alternativa para a velha política que está aí. O pessoal é o partido que mais cresceu nos últimos anos, e isso se deu pela ousadia, pela coragem do PSOL de sempre fazer a disputa”.

Em entrevista ao Liberal, o psolista enfatiza que a legenda sempre apresenta um programa de governo próprio. “É um programa completamente diferente das elites que estão aí”, diz em trecho do vídeo. Perguntado se o lançamento da pré-candidatura do PSOL comprometeria a relação com a atual base do governo estadual, Fernando Carneiro justificou na manutenção da “relação republicana” do partido com o governo Helder Barbalho em benefício da população de Belém. “Não acredito que, nessa relação, não haja condicionamento da independência política”, ressaltou. Ele lembra que o partido mantém discussão em torno de outros possíveis nomes à corrida ao Govenro do Estado. “É salutar que tenhamos esse debate, ele fortalece o partido”. “Nas eleições de 2022, o PSOL tem cara própria”, finaliza o vídeo.

Nas redes sociais, alguns apoio já foram vistos ao anúncio da pré-candidatura de Fernando Carneiro. No Facebook, o secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Max Costa, e o presidente da Associação dos Concursados do Estado do Pará (Ascompa). José Emílio Almeida, já demostraram apoio ao vereador.

O lançamento da pré-candidatura do vererador Fernando Carneiro ao Governo do Estado está programada para a próxima sexta-feira, às 18h, no hotel Ipê, no bairro de São Bras.