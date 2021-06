Veja quem está por trás do pedido de afastamento de Bolsonaro

A denúncia que foi protocolada contra o presidente Jair Bolsonaro é subscrita por sete partidos com representação no Congresso – PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede e Cidadania – e outros quatro sem deputados ou senadores eleitos – PCO, UP, PSTU e PCB. Todos são de esquerda, centro-esquerda ou centro. As informações foram divulgadas pelo DW.

Também assinam o pedido a Central de Movimentos Populares (CMP), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), entre outras frentes e organizações, como a Coalizão Negra por Direitos e a Marcha Mundial de Mulheres.

E tem apoio de dois ex-bolsonaristas, os deputados federais Alexandre Frota (PSDB-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP).