Veja o segundo dia de interrogatórios no STF do núcleo 1 da denúncia de golpe

O segundo dia de interrogatórios dos réus do chamado núcleo 1 da trama golpista teve início às 9h desta terça-feira (10), no Supremo Tribunal Federal (STF) - e teve uma pausa às 12h30, com retomada prevista para as 14h30. O primeiro a depor nesta terça foi o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), garnier colocado suas tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro para ações golpistas. Ao responder às perguntas do ministro Alexandre de Moraes, Garnier confirmou a reunião com Bolsonaro, mas negou 'minuta' ou ter colocado tropas 'à disposição' do golpe.

Ele foi o terceiro dos oito réus do chamado 'núcleo crucial' do golpe a prestar depoimento.

Durante o interrogatório, Garnier falou sobre uma reunião realizada em 7 de dezembro de 2022, entre o então presidente Jair Bolsonaro, os comandantes do Exército e da Marinha, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na qual foram discutidas medidas de "garantia da lei e da ordem". Segundo ele, o assunto principal no encontro era a preocupação que os presentes tinham e a situação em frente aos quartéis do Exército.

"Houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a talvez – não foi decidido isso naquele dia – à decretação de uma GLO ou necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública", acrescentou Garnier, que negou ter recebido algum documento que pudesse ser considerado uma "minuta golpista".

"Vi uma apresentação na tela do computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Não recebi".

O ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi o segundo a depor nesta terça e o quarto integrante do "núcleo 1" a ser interrogado. Torres era secretário de segurança do Distrito Federal durante os ataques a órgãos públicos de Brasil, no 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes - Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso - foram alvos dos manifestantes.

Em seu depoimento, ele confirmou que o Ministério da Justiça não tinha elementos sobre fraude nas urnas. "Eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral. Todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos trouxeram naqueles documentos", argumentou.

"Tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas. Nunca chegou essa notícia até mim. E quando era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade eu sempre passei isso. Que nós não tínhamos tecnicamente nada a dizer sobre as urnas eletrônicas".

Sobre o fato de não ter entregue o seu celular à Polícia Federal quando se entregou para ser preso preventivamente em janeiro de 2023, após os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, Torres argumentou que perdeu o aparelho e que isso prejudicou sua defesa. "Foi momento mais duro da minha vida. Saí daqui como secretário de segurança e saiu minha prisão. Isso me deixou completamente transtornado. Eu perdi equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão", desabafou. "Eu não tinha nada a esconder. Tanto que forneci a senha da nuvem do celular à Polícia Federal".

Já o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), decidiu fazer uso do direito ao silêncio no interrogatório nesta terça-feira e responder apenas às perguntas da própria defesa.

1º dia de interrogatório

Os depoimentos dos réus que fazem parte do "núcleo crucial" da trama golpista começaram segunda-feira (9) quando foram ouvidos o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Na ocasião, Cid, que assinou um acordo de delação na Justiça, afirmou que o ex-presidente leu e pediu alterações em uma minuta de teor golpista para anular o resultado da eleição de 2022.

Já Ramagem negou ter usado o órgão para monitorar ilegalmente a rotina de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o governo de Jair Bolsonaro.

O deputado também negou também negou ter enviado a Bolsonaro arquivos de word com informações para embasar lives nas redes sociais e insinuar fraudes nas urnas eletrônicas.