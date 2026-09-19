Veja o que se sabe sobre foto de Gonet fumando charuto com Vorcaro

Uma foto do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma festa em Londres, na Inglaterra, foi divulgada pelo jornal O Globo. A imagem estava entre os arquivos extraídos pela Polícia Federal (PF) do celular de Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Na fotografia, Gonet aparece com um charuto nas mãos, sentado próximo ao empresário e acompanhado de outras duas pessoas.

O que aparece na foto de Gonet com Vorcaro

Segundo O Globo, a fotografia foi encaminhada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares, ex-defensor do Banco Master, em junho de 2025. A mensagem enviada junto com a imagem dizia: “PG me mandou”, em referência às iniciais de Paulo Gonet.

Na foto, os quatro homens aparecem sentados ao redor de mesas com copos de bebidas. Gonet segura um charuto, enquanto Vorcaro está sentado próximo ao procurador-geral da República.

A assessoria de Gonet confirmou a autenticidade da fotografia e afirmou que o registro foi feito durante um evento realizado em abril de 2024, em Londres, que contou com a participação de diversas autoridades. O PGR já havia admitido publicamente ter participado da ocasião.

Gonet assumiu o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR) em dezembro de 2023.

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O que Gonet disse sobre encontro com Vorcaro

A divulgação da imagem ocorre dias depois de Gonet afirmar que não mantinha uma relação de proximidade com Daniel Vorcaro.

Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira (15), o procurador-geral afirmou que havia encontrado o ex-banqueiro apenas uma vez, durante um evento com outras autoridades, e classificou a ligação entre os dois como “brevíssima e banal”.

“E eu gostaria de deixar isso claro até para evitar mal entendidos, ser objetivos, não existe, nem tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o seu Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024 a única ligação, intermediada por advogado, foi brevíssima e banal”, disse Gonet.

No mesmo dia, em um ofício encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, Gonet afirmou se considerar “juridicamente plenamente apto para a atuação desinibida e livre nos procedimentos envolvendo o Banco Master”.

Mensagens citam contato entre Gonet e Vorcaro

Além da fotografia, mensagens encontradas pela PF no celular de Vorcaro apontam para contatos intermediados pelo advogado Ciro Soares.

Em uma conversa de abril de 2024, Soares escreveu a Vorcaro: “Amizade é tudo viu irmão. Gonet é firme”. O conteúdo faz parte de um relatório da Polícia Federal divulgado pelo ministro André Mendonça, do STF.

Outras mensagens analisadas pela PF mencionam viagens, charutos e possíveis contatos entre Gonet e Vorcaro. O procurador-geral, porém, nega ter amizade ou interesse pessoal nos processos relacionados ao ex-banqueiro.

“Posso afirmar, em termos bastante diretos e simples, que não tenho com o Sr. Daniel Vorcaro relação de amizade alguma, nem muito menos tenho interesse pessoal nos processos em que ele conste como parte ou investigado”, afirmou Gonet.

A defesa de Ciro Soares também se manifestou sobre a fotografia e afirmou que o registro é de um evento realizado em 2024, quando, segundo o advogado, não havia investigação contra Vorcaro. A defesa declarou ainda que “não há qualquer irregularidade na foto”.

Conselho do MPF vai analisar caso

O Conselho Superior do Ministério Público Federal marcou para 25 de setembro a análise de um procedimento que envolve as menções a Paulo Gonet nas mensagens recuperadas do celular de Daniel Vorcaro.

A assessoria da PGR também citou manifestação do ministro André Mendonça sobre o conteúdo relacionado a Gonet. Mendonça afirmou que as informações divulgadas não indicariam, por si só, irregularidade atribuída ao procurador-geral.

O caso integra as apurações relacionadas ao Banco Master e às mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro.