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Política

Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta quinta-feira (27)

Confira as atividades políticas programadas para hoje

O Liberal
fonte

Pará é o segundo maior estado do Norte do Brasil, com mais de 8 milhões de habitantes, tem quase a metade da população da região, informa IBGE (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Araceli Lemos

9h - sessão especial: Belo Monte - 10 anos dos impactos socioambientais e injustiça climática na Amazônia (auditório da Sudam)

16h - Participa de ampla mobilização da militância “Ocupa São Brás”, com bandeiraço 'Lula no Brasil, Ara no Pará' 

19h - Inauguração do comitê da candidata à deputada federal Vivi Reis (bairro do Marco/Belém

Dr. Daniel

8h - Carreata em Maracanã

Saída da entrada da cidade. Após, caminhada na feira do Mercado Municipal

11h30 - Reunião em Magalhães Barata

16h30 - Carreata em Igarapé-Açu

Concentração na Praça Nações Unidas

18h - Carreata em São Francisco do Pará

Concentração Pracinha do Vila Nova

Hana Ghassan

Manhã - Agenda de Governo

16h - Aurora do Pará  

18h - Belém - mega arrastão no bairro do Jurunas

Well Macêdo

6h30 - Conversa com operárias e operários da construção civil

18h - Participa da assembleia da campanha salarial das operárias e operários da construção civil em frente à sede do Sindicato da categoria, na Travessa Nove de Janeiro, nº 1135, em Belém.

Os candidatos Gal Leite e José Moita não divulgaram em tempo hábil as suas agendas.

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