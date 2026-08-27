Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta quinta-feira (27)
Confira as atividades políticas programadas para hoje
Araceli Lemos
9h - sessão especial: Belo Monte - 10 anos dos impactos socioambientais e injustiça climática na Amazônia (auditório da Sudam)
16h - Participa de ampla mobilização da militância “Ocupa São Brás”, com bandeiraço 'Lula no Brasil, Ara no Pará'
19h - Inauguração do comitê da candidata à deputada federal Vivi Reis (bairro do Marco/Belém
Dr. Daniel
8h - Carreata em Maracanã
Saída da entrada da cidade. Após, caminhada na feira do Mercado Municipal
11h30 - Reunião em Magalhães Barata
16h30 - Carreata em Igarapé-Açu
Concentração na Praça Nações Unidas
18h - Carreata em São Francisco do Pará
Concentração Pracinha do Vila Nova
Hana Ghassan
Manhã - Agenda de Governo
16h - Aurora do Pará
18h - Belém - mega arrastão no bairro do Jurunas
Well Macêdo
6h30 - Conversa com operárias e operários da construção civil
18h - Participa da assembleia da campanha salarial das operárias e operários da construção civil em frente à sede do Sindicato da categoria, na Travessa Nove de Janeiro, nº 1135, em Belém.
Os candidatos Gal Leite e José Moita não divulgaram em tempo hábil as suas agendas.
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