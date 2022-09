Veja a agenda dos candidatos a governador desta terça (20/09)

Adolfo, candidato do PSOL (Filipe Bispo / O Liberal)

Adolfo Oliveira (PSOL)

7h: Gravação para horário eleitoral

12h30: Entrevista ao Grupo Liberal, na sede de O Liberal

17h: Inauguração de comitê

19h: Bienal das Artes de Belém, na Aldeia Cabana

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Cleber Rabelo (PSTU)

6h30: Atividade com operários na Conselheiro Furtado.

15h: Entrevista ao Grupo Liberal

16h30: Panfletagem

Legenda (Reprodução / Redes Sociais)

Dr. Felipe (PRTB)

9h: Caminhada nas feiras da Cremação e da Condor

17h: Caminha no Portal da Amazônia, no Jurunas e na Cidade Velha

(Divulgação)

Helder Barbalho (MDB)

Pela manhã, entrevista para portal de notícias

De tarde, agenda administrativa

16h: Carreata em Igarapé-Miri

17h: Carreata em Barcarena

(Divulgação)

Major Marcony (Solidariedade)

Não divulgou agenda

(Divulgação)

Paulo Roseira (AGIR)

10h: Gravação do programa

15h: Caminhada e panfletagem no Tapanã

(Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Sofia Couto (PMB)

10h- Entrevista para a Rádio Amazônia Viva

15h- Reunião com Comitê

18h- Reunião com lideranças e apoiadores no bairro do Maguari em Ananindeua

(Márcio Nagano / O Liberal)

Zequinha Marinho (PL)

11h: Entrevista para televisão

16h: Caminhada no Sideral

19h30: Reunião para plano de segurança pública no Estado