'Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia', diz Lula

“Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após breve conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata, nesta terça-feira (24/9), em Nova York, nos Estados Unidos.

A frase de Lula sobre uma possível vinda de Biden à Amazônia, foi feita a jornalistas na saída do prédio da ONU, após o discurso dele na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Lula e Biden conversaram rapidamente entre os seus discursos na ONU, na saída, os jornalistas perguntaram a Lula, sobre a conversa e ele disse: “Vamos ver se o Biden vai para a Amazônia”, o que indica que o governante convidou o democrata para conhecer o bioma quando for ao Brasil em novembro, para a reunião do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), que será realizada no Rio.

Joe Biden foi o 2º a falar no evento da ONU. Lula o esperou em uma parte reservada atrás do púlpito para discursos.