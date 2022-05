Vale e Sinobras assinam termo de compromisso para desenvolvimento de nova aciaria em Marabá

O governador Helder Barbalho, em agenda pública em Marabá, participou, nesta segunda-feira (9), do evento de assinatura entre a empresa Vale e a Siderúrgica Norte Brasil S.A (Sinobras) – empresa do Grupo Aço Cearense – de um termo de compromisso para o desenvolvimento de uma nova aciaria para a produção de tarugos de aço a partir do ferro gusa, processo que deve garantir a verticalização da produção e contribuir para a geração de emprego e renda na região.

O Governo do Pará afirma que a construção da aciaria, na fase de construção, vai gerar 1,8 mil empregos e, na fase operacional, 510 empregos diretos e 10,1 mil indiretos. O acordo prevê que o fornecimento da matéria-prima (ferro gusa) para o empreendimento seja feito pela empresa Tecnored, subsidiária da mineradora Vale, em fase de implantação no município. Já a operação da aciaria será feita pela Sinobras. O tarugo é usado como matéria-prima pelas siderúrgicas no processo de laminação a quente, podendo resultar em vários tipos de produtos como barras, perfis, fio máquina, vergalhão CA50, entre outros.

O acordo entre Vale e Sinobras será efetivado com da emissão de garantias pela mineradora, que viabilizará o financiamento a ser contratado pela Sinobras para instalação da nova aciaria. A siderúrgica, por sua vez, será a responsável, além dos estudos de engenharia, pela implantação e operação da planta.

Para Ian Corrêa, vice-presidente do Grupo Aço Cearense, um dos principais benefícios que os projetos anunciados trazem para o município e para o Estado é a oportunidade de atração de novas empresas. “Aqui, estamos proporcionando a criação do polo metal-mecânico de Marabá, criando condições para isso. Estamos colocando aqui três grandes projetos. Tem o projeto da Sinobras, a ampliação que já está acontecendo, funcionando com novos produtos, tem o projeto Tecnored, da Vale, e hoje nós estamos lançando o novo empreendimento que é a planta de produção de tarugos, fruto de uma parceria entre a Vale e a Sinobras. Esses três empreendimentos proporcionam a atração de novas empresas para poder utilizar os produtos gerados a partir disso e criarem novas indústrias para dar suporte a esses três grandes projetos”, disse Corrêa.

O diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, destaca que a iniciativa integra um conjunto de investimentos e compromissos. "A nova aciaria tem conexão com outros projetos da empresa, gerando uma sinergia estratégica para o mercado e todos os negócios envolvidos, como a Tecnored, que anunciamos recentemente em Marabá. Ao todo, estamos investindo R$ 12,2 bilhões em projetos no sudeste do Pará, gerando cerca de 14 mil empregos no pico das obras”, afirmou.

O governador do Estado, Helder Barbalho, classificou a assinatura do compromisso como " um passo decisivo para a consolidação da verticalização da mineração no nosso Estado". "O Pará é a maior província de minério de ferro em todo o Brasil e não pode admitir a continuidade de um processo meramente extrativo. Precisamos garantir com que a siderurgia, a mineração, a verticalização mineral possam acontecer em nosso Estado, para gerar emprego, garantir oportunidades para que as pessoas possam trabalhar e mais do que isso, quando se verticaliza, se abre oportunidades para que outras atividades possam se agregar a esta operação, então hoje, assistimos aqui, a partir de uma articulação feita pelo Governo do Estado junto com a prefeitura de Marabá, o acordo sendo firmado entre a Sinobras e Vale, garantindo o processo de verticalização e, a partir daí, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Marabá, a busca de novas operações, novas empresas que queiram vir para cá, para que a geração de emprego possa acontecer”, informou o governador.