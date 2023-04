Urgência do PL das Fake News é aprovada nesta terça-feira, 25

Foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (25) o requerimento de urgência do Projeto de Lei das Fake News. Com isso, o projeto agora poderá ser votado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por comissões. Foram 238 votos favoráveis à tramitação contra 192 que votaram pela rejeição da urgência.

VEJA MAIS

O projeto institui medidas para o combate à desinformação nas redes sociais e prevê a punição de plataformas. A previsão é que o plenário da Câmara vote o projeto na terça-feira da próxima semana. Caso seja aprovado pelos deputados, o texto precisará passar por uma nova votação no Senado, que dará a palavra final sobre o texto.

Confira como cada partido votou

AVANTE

Sim: 4

Não: 2

CIDADANIA

Não: 3

MDB

Sim: 21

Não: 12

NOVO

Não: 3

PATRIOTA

Sim: 1

Não: 2

PCdoB

Sim: 6

PDT

Sim: 13

Não: 1

PL

Sim: 6

Não: 79

PODEMOS

Sim: 1

Não: 9

PP

Sim: 17

Não: 21

PSB

Sim: 14

PSC

Sim: 1

Não: 2

PSD

Sim: 16

Não: 15

PSDB

Sim: 7

Não: 4

PSOL

Sim: 11

PT

Sim: 64

PV

Sim: 5

REDE

Sim: 1

REPUBLICANOS

Sim: 28

Não: 8

SEM PARTIDO

Sim: 1

SOLIDARIEDADE

Sim: 2

Não: 3

UNIÃO

Sim: 19

Não: 28