Um dia após prisão, Eduardo Bolsonaro pede para Itália não extraditar Carla Zambelli

Mais de 24 horas após a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ser presa na Itália, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) prestou solidariedade à colega parlamentar. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entretanto, usou a maior parte do texto para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), punido nesta quarta-feira, 30, pelo governo dos Estados Unidos, com a Lei Magnitsky.

"É incrível que algum país democrático ainda siga as ordens de Alexandre de Moraes, juiz da Suprema Corte brasileira sancionado pelo EUA devido a violações de direitos humanos, bem como já teve negado seus pedidos de extradições dos EUA, contra Allan dos Santos, ainda durante o governo Biden, e mais recentemente pela justiça da Espanha, que indeferiu a prisão e extradição do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio. Os pedidos de extradição de Moraes para a Argentina, meses atrás, tampouco foram executados", disse o deputado.

Após falar das determinações de Moraes, Eduardo "apelou às autoridades italianas" para não extraditarem Zambelli para o Brasil, onde foi condenada a dez anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo STF.

Apesar de somente um dia depois da prisão, Eduardo se soma aos poucos bolsonaristas que saíram em defesa de Zambelli. Como mostrou o Estadão, a proximidade do tarifaço de Donald Trump, que foi oficializado nesta quarta-feira, 30, e a motociata liderada pelo ex-presidente em Brasília, dominaram as redes dos mais relevantes bolsonaristas.

Já em volume de publicações, entretanto, o tema da prisão da deputada ofuscou as outras agendas bolsonaristas, se tornando um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) até o final desta terça.