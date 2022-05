TSE aprova criação de federação partidária entre PT, PCdoB e PV

O pedido de criação de uma federação partidária entre os partidos PT, PCdoB e PV foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (24), por unanimidade. De acordo com os documentos apresentados à Corte, a federação denominada "Brasil da Esperança" nasce com o compromisso de superar o "Estado neoliberal". As informações são do G1.

Criadas em 2021, as federações partidárias são uma forma de beneficiar as legendas após o fim das coligações nas eleições proporcionais, que elegem deputados e vereadores. Elas consistem na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

Nesta modalidade de aliança, as siglas funcionam como um único partido no Congresso, dividindo Fundo Partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático.

Além do pedido enviado pelo PT, PV e PCdoB, o TSE também analisa outros dois pedidos de federação, são eles: PSOL e Rede e mais PSDB e Cidadania.