TRT8 movimenta mais de R$ 13 milhões na Semana da Conciliação e Execução Trabalhista

De acordo com os dados apresentados pelo setor de estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica do TRT8, foram realizadas 1.096 audiências, com 286 acordos homologados, resultando em mais de R$ 13 milhões mobilizados pela Justiça do Trabalho nos Estados do Pará e Amapá durante a Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista, encerrada no último dia 24.

Além da 1ª vara do Trabalho de Marabá (PA), que, em uma única ação, fechou um acordo de cerca de R$ 3 milhões, um dos destaques da Semana foi a Vara do Trabalho de Xinguara, que mobilizou R$ 400 mil em acordos.

O juiz do Trabalho Afrânio Rodrigues de Amorim Abras disse que “todos os servidores e estagiária deram o máximo de esforço para incluir um volume maior de processos em pauta conciliatória, além da pauta normal da semana, tanto na fase de conhecimento, como de execução". Os números dos processos da Semana de Conciliação e Execução em Xinguara apontam que, do total de processos, 44,44% foram solucionados por meio de acordos.

Belém

Segundo a juíza do Trabalho titular da 1ª Vara do Trabalho e Diretora da Central de Execução, Amanaci Giannaccini, neste ano a Semana reuniu dois eventos que foram realizados conjuntamente, e as pautas tinham objetivo de incluir processos nas duas situações. A magistrada afirma que todos os envolvidos na Semana da Conciliação e Execução Trabalhista, servidores, magistrados, trabalhadores e advogados cumpriram o lema do evento: "Cada solução, um recomeço". "Pelos números apresentados e pelos resultados na 1ª Vara do Trabalho de Belém, acredito que o lema vem sendo cumprido e se mostrado argumento eficiente para as partes conciliarem", destacou.