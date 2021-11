TRT suspende atendimento presencial na Vara do Trabalho de Santarém por aumento de casos de covid-19

Um dia depois de retomar o atendimento presencial integral das equipes de magistrados e servidores das unidades judiciais e administrativas lotadas na sede do Tribunal, nos foros Trabalhistas de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém, e em todas as Varas do Trabalho sob sua jurisdição, o Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região anunciou o retorno ao trabalho remoto na Vara de Santarém. A decisão se deve ao crescimento no percentual de leitos para atendimento a paciente com covid-19 ocupados.

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, nesta quarta-feira (3), dos dez leitos de UTI disponíveis para adultos, todos estavam ocupados com pacientes positivados. Esses pacientes estão internados no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Há ainda seis pessoas na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Além disso, existem 32 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19. Desse total, 18 estão ocupados (56,28%) com 14 casos positivos e quatro suspeitos.

A portaria nº 733/2021 suspendendo o expediente presencial na Vara de Trabalho de Santarém foi assinada pela presidente do TRT8, desembargadora Graziela Leite Colares, ainda na tarde de quarta. A medida vale pelo período de 3 a 17 de novembro, em razão das informações acerca do aumento dos casos de covid-19 naquele município.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a suspensão do expediente presencial não compromete as audiências em formato telepresencial, desde que as partes concordem. Os processos que ainda tramitem em meio físico ficam com os prazos suspensos durante o período estabelecido na portaria.