TRT retomará atividades presenciais em agosto

A partir do dia 16 de agosto, as equipes de servidores das unidades judiciais e administrativas lotadas na sede do TRT8 em Belém; no Foro Trabalhista de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Macapá, Marabá, Parauapebas e Santarém, e em todas as Varas do Trabalho sob jurisdição do Regional voltarão com as atividades presenciais.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (3), por meio do Ato Conjunto da Presidência do TRT8 e da Corregedoria Regional, e instituiu a retomada de até 75% dos servidores, seguindo todos os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras, respeito ao distanciamento social de dois metros e uso do álcool gel para higienização das mãos. As audiências permanecem no formato telepresencial como estão sendo viabilizadas desde o ano passado.

A gestão do Regional levou em consideração o Decreto nº2.48, do Governo do Estado do Amapá, e a atualização do Decreto Estadual do Estado do Pará que alterou o bandeiramento nas regiões metropolitanas I e II, do Marajó Oriental, Nordeste, Baixo Tocantins e Nordeste para verde, o que é considerado uma zona definida pela capacidade hospitalar controlada e a evolução da doença em fase decrescente, mantendo o bandeiramento amarelo para demais regiões, caracterizando capacidade hospitalar em risco e evolução da doença relativamente controlada.