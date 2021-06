Tribunal Regional do Trabalho inicia Semana da Responsabilidade Socioambiental

Iniciou nesta terça-feira, 8, a 2ª Semana de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho da 8ª Região, que vai até a sexta-feira, 11. As atividades são transmitidas pelo canal no You Tube do TRT-8. O tema do evento deste ano é “Que mundo eu sou, dentro do mundo em que eu habito?", e a organização é da Comissão Permanente de Gestão Ambiental, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorre em todo 5 de junho.

A abertura teve a presença da desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, vice-presidente do TRT-8, que desejou sucesso para a semana e afirmou que “o nosso outro maior patrimônio é o planeta, que deve ser cuidado tão bem quanto o primeiro”. Ela relembrou também as políticas públicas executadas a partir da década de 70, tratando a responsabilidade socioambiental não só como uma ação prevista em lei, mas uma “obrigação de todos os indivíduos, a fim de garantir um futuro para as próximas gerações”. A desembargadora exaltou ainda a criação da Comissão Ambiental do TRT8 e sua agenda socioambiental, agradecendo a condução dos trabalhos à presidente da Comissão, a juíza do Trabalho Roberta Santos.

A juíza, por sua vez, destacou em sua fala a importância do uso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e da Agenda 2030 pelo Judiciário. “Entendemos que já é tempo de alargar a discussão entre meio ambiente e sustentabilidade, visto que meio ambiente não é apenas natureza, e sim economia, sociedade, cultura e saúde. Assim como a sustentabilidade não é apenas a administração dos recursos naturais para a utilização das mesmas para geração futura, e sim como instrumentos de redução da desigualdade social. Portanto, enquanto instituição, cabe-nos incorporar as ações de desenvolvimento sustentável à nossa agenda”, defendeu.

Em seguida, a comissão organizadora exibiu um vídeo com informações sobre a implementação da Agenda 2030 na Justiça do Trabalho da 8ª Região, em especial sobre o objetivo de número 8, que prevê a “promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”, divulgando o plano de ação para prevenção e desjudicialização de litígios referentes a acidentes de trabalho no Pará e Amapá, expondo os trabalhos de prevenção, divulgação e julgamento de assuntos relacionados a acidentes de trabalho. O vídeo também consolidou o cumprimento em 100% da Meta Nacional 9, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Semana da Responsabilidade segue com programações até a próxima sexta-feira, 11. Nesta quarta-feira, 8, às 15h, acontece o webinário "Sustentabilidade: um caminho para a construção de um novo futuro” com a participação de gestores de programas, comissões e comitês do Tribunal para o debate.

No dia 10, às 14h30 será transmitida a live "Meio ambiente saudável e humanizado - Impactos para a saúde do trabalhador", com os psicólogos Bruno Farah, do TRF2 e Úrsula Gomes, do TRT8, que explicam como harmonizar qualidade de vida, produtividade e exigências da vida moderna. Já no dia 11 às 15h, a programação encerra com a oficina de Compostagem Doméstica, onde a ativista ambiental paraense, Samantha Chaar, ensina uma solução simples para que os resíduos orgânicos se transformem em adubo para a terra.