TRE-SP cassa mandato de Carla Zambelli e a torna inelegível por 8 anos

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nesta quinta-feira (30/1), pela cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e a declarou inelegível por oito anos. A decisão foi motivada pela divulgação de informações falsas sobre as eleições de 2022.

A defesa de Zambelli informou que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter a decisão. Até o julgamento do recurso, a deputada permanece no exercício de seu mandato.

Essa ação foi movida por partidos políticos que alegaram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral. O relator do caso no TRE-SP destacou que a disseminação de desinformação compromete a integridade do processo eleitoral.

Em nota, Carla Zambelli afirmou que respeita a decisão judicial, mas discorda dos fundamentos e buscará reverter a sentença nas instâncias superiores. A parlamentar reafirmou seu compromisso com a verdade e a transparência no exercício de suas funções.

O caso segue agora para o TSE, onde será analisado o recurso da deputada. Não há prazo definido para o julgamento final.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)