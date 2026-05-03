TRE-PA prevê atender 100 mil eleitores na reta final enquanto quase 1 milhão segue com pendências

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) estima atender cerca de 100 mil eleitores nos três últimos dias antes do fechamento do cadastro eleitoral, previsto para nesta quarta, 6 de maio. A expectativa reflete o aumento da procura por serviços como regularização de pendências, transferência de domicílio e emissão do primeiro título.

Com quase 1 milhão de eleitores em situação irregular no estado, o órgão intensificou o atendimento com horários estendidos, mutirões e novos postos para evitar filas e garantir o acesso aos serviços até o prazo final.

(Foto: Ivan Duarte)

Quase 1 milhão de eleitores com pendências

De acordo com o TRE-PA, o Pará tem atualmente 971.924 eleitores com algum tipo de pendência junto à Justiça Eleitoral. Desse total, 933.844 (96%) estão com o título cancelado e 38.080 (4%) com o título suspenso.

Segundo o órgão, a maior parte desses casos envolve eleitores que deixaram de votar em eleições anteriores e não justificaram a ausência, o que pode levar ao cancelamento do documento.

(Foto: Ivan Duarte)

Apesar do número elevado, a procura pelos serviços tem sido intensa. Entre janeiro e 26 de abril, 333.282 eleitores já buscaram atendimento no estado. Somente em abril, os serviços mais demandados foram revisão de dados (74.470 atendimentos), alistamento eleitoral (36.857) e transferência (26.614).

Horário ampliado e atendimento até no feriado

Para atender à demanda crescente na reta final, o TRE-PA ampliou o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento:

27 a 30 de abril : das 8h às 16h

: das 8h às 16h 1º a 3 de maio : das 8h às 14h

: das 8h às 14h 4, 5 e 6 de maio: das 8h às 17h

O atendimento também ocorrerá durante o feriado de 1º de maio e no fim de semana, como forma de facilitar o acesso dos eleitores.

O TRE destaca que “todos os serviços relacionados ao cadastro eleitoral permanecem disponíveis até o dia 6 de maio”, incluindo alistamento, revisão de dados, transferência e regularização de pendências.

(Foto: Ivan Duarte)

Estrutura reforçada e descentralização

Para evitar filas e longas esperas, o tribunal adotou uma série de medidas, como reforço de equipes, abertura de postos extras e implantação de unidades itinerantes.

Entre as ações, está a instalação de um posto temporário na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, com capacidade ampliada. No local, foram montados 80 guichês de atendimento.

Além disso, unidades móveis estão posicionadas em pontos estratégicos da Região Metropolitana, como Mosqueiro e Marituba.

O TRE-PA afirma que o atendimento foi organizado com base na descentralização e ampliação da capacidade.

“A distribuição dos eleitores entre diferentes pontos de atendimento [...] contribui para reduzir filas e tornar o atendimento mais ágil e eficiente”, informou o órgão.

Outro destaque é o modelo que permite ao eleitor ser atendido em qualquer unidade, independentemente do cartório de origem, medida adotada desde novembro de 2025.

(Foto: Ivan Duarte)

Expectativa de alta demanda na reta final

A tendência é de aumento significativo na procura conforme o prazo final se aproxima. O TRE-PA estima atender cerca de 100 mil eleitores nos últimos três dias.

“O TRE do Pará espera atender cerca de 100 mil eleitores nos três últimos dias antes do fechamento do cadastro eleitoral. A tendência é de aumento significativo da procura à medida que o prazo final se aproxima”, informou o tribunal.

O diretor-geral do TRE-PA, Bruno Almeida, destacou que a expectativa representa uma redução em relação ao último pleito, quando houve maior concentração de atendimentos de última hora.

“Na eleição passada, atendemos 120 mil pessoas nos três últimos dias. A média para essa eleição de 2026 seria umas 100 mil pessoas”, afirmou.

Segundo ele, a diminuição está relacionada a uma estratégia antecipada de mobilização.

Bruno Almeida, diretor-geral do TRE-PA. (Foto: Ivan Duarte)

“Nós antecipamos as filas, nós antecipamos o chamamento das pessoas em redes sociais. Desde dois meses atrás até agora, essas pessoas estão vindo, pra não deixar pra última hora”, explicou.

Histórico de atendimentos reforça tendência

Dados de eleições anteriores mostram crescimento expressivo na demanda nos dias finais do cadastro eleitoral. Em 2024, foram registrados 120.653 atendimentos no período. Em 2022, o número foi de 29.545, e em 2020, de 7.970.

A Justiça Eleitoral reforça que, após o dia 6 de maio, o cadastro será fechado para organização do processo eleitoral, impedindo alterações até o período posterior às eleições.

Alguns serviços, no entanto, continuarão disponíveis, como emissão de segunda via do título e consulta ao local de votação. Já solicitações específicas, como o voto em trânsito, terão prazos próprios definidos no calendário eleitoral.











