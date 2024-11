TRE-PA elege novo presidente e vice para o biênio

a manhã desta terça-feira (5), a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) elegeu os desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Maria Filomena de Almeida Buarque, por aclamação, para os cargos de presidente e vice-presidente corregedores para o próximo biênio 2025-2027. A votação aconteceu durante sessão plenária administrativa conduzida pelo presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. "O Tribunal ganhará, e muito, com a presença do desembargador José Maria Teixeira do Rosário como presidente. Tenho certeza que tanto ele como a desembargadora Filomena farão uma grande administração à frente deste Regional", afirmou.

Após eleito, o desembargador que, atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente e corregedor do TRE, agradeceu as felicitações e comentou o resultado. "Quero agradecer primeiramente a Deus, a todos que compõem esta Corte e ao presidente Leonam Gondim pela parceria nessa gestão que está terminando, parceria essa que muito engrandeceu este Tribunal. Gostaria de dizer que vamos dar continuidade às várias sementes deixadas pelo seu trabalho", afirma.

Na ocasião, o desembargador José Maria Teixeira do Rosário, anunciou a equipe de transição, que será composta pelos servidores do TRE do Pará, Helder Brasil, Bruno Giorgi e Roseane Martinelli.

A magistrada Rosa Navegantes, membro da Corte Eleitoral, também parabenizou os magistrados eleitos. "O desembargador José Maria já vem desenvolvendo um trabalho profícuo na Corregedoria deste Tribunal, inclusive premiado e, com certeza, dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelo presidente Leonam Gondim, assim como a desembargadora Maria Filomena, por isso quero parabenizar os dois e dizer que este tribunal só tem a ganhar com a presença de ambos", afirma.