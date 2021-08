TRE faz atualização cadastral de eleitores de Goianésia do Pará até 9 de agosto

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) informa aos eleitores de Goianésia do Pará, na região de integração do Lago de Tucuruí, que o prazo para alistamento, revisão e transferência no cadastro eleitoral encerra no próximo dia 9 de agosto. O município terá eleições suplementares para eleger prefeito e vice-prefeito no dia 3 de outubro, de acordo com a resolução nº 5.684/2021 do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A votação será de 7h às 17h.

A resolução estabelece ainda, além das instruções para a realização do pleito, as convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações serão realizadas no período de 4 a 9 de agosto de 2021. O prazo para registro de candidatos e coligações termina no dia 13 de agosto.

Devido às ainda necessárias medidas de prevenção, por conta do cenário de Covid-19, o TRE/PA informou que a identificação biométrica foi dispensada. Quem for exercer o seu direito ao voto, será identificado por meio de documento oficial com foto, inclusive os documentos digitais. No dia das eleições, o órgão reforça a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os pontos de votação.

A nova eleição foi marcada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar o indeferimento do registro de Itamar Cardoso do Nascimento (Avante) ao cargo de prefeito. O entendimento foi de que o político não poderia se candidatar ao pleito por estar inelegível por oito anos devido à rejeição de contas por improbidade administrativa quando ocupava a Prefeitura em gestão anterior. As irregularidades foram detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) em convênios do município.

Enquanto o novo prefeito não é escolhido e empossado, a cidade está sendo administrada pelo vereador emedebista Francisco David Leite Rocha, que foi eleito, no dia 1ª de janeiro, presidente da Câmara Municipal de Goianésia.

Atendimento presencial e itinerante

Os atendimentos serão realizados de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h. Nos sábados e no domingo, de 8 às 13h. O local é o Posto de Atendimento Eleitoral de Goianésia do Pará, situado à rua Delson de Castro, s/n°, bairro Colegial, próximo à Praça dos Três Poderes. Na zona rural do município está sendo usado o espaço da escola Escola Rui Barbosa, em Porto Novo. O atendimento remoto via Título-Net, para requerimento de alistamento eleitoral, revisões e transferências, foi encerrado no dia 2 de agosto.

Para atender a todos os eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará informa que, nesta quinta (5), de 8h às 17h, o ônibus de atendimento itinerante da Justiça Eleitoral estará na Escola Nossa Senhora das Dores, localizada na Vila Janari. No sábado (7), o veículo estará de 8h às 13h na Escola Renascer localizada no Núcleo 2 da Vila Cinco Irmãos; e na segunda-feira (9), último dia de atendimento, o atendimento será feito de 8h às 17h, na Escola Edvandro Fernandes, localizada na Vila Aparecida.