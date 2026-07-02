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Política

TRE do Pará orienta partidos políticos sobre mudanças no registro de candidatura

Reuniões com representantes dos partidos busca orientá-los sobre a utilização do novo sistema

O Liberal
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Prazo para registro de candidatura para as eleições 2026 vai até o dia 15 de agosto (Foto: Abdias Pinheiro | TSE)

Faltam menos de 100 dias para o primeiro turno das eleições 2026, marcado para o dia 4 de outubro. Neste segundo semestre, a preparação para o pleito se intensifica. Em reunião com representantes de partidos políticos nesta quarta e quinta-feira (1 e 2 de junho), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE do Pará) repassou orientações sobre as principais mudanças envolvendo o registro de candidatura, durante a oficina sobre o novo Sistema – Módulo Externo (CANDex). De acordo com o TRE, a iniciativa integra o projeto Diálogos Partidários e busca preparar as agremiações para utilização da plataforma.

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Pelo calendário eleitoral, de 20 de julho a 5 de agosto, os partidos devem realizar as suas convenções para definir coligações e escolher seus candidatos nas eleições de outubro. Com a definição dos nomes que irão às urnas, a data limite para o registro oficial dos candidatos na Justiça Eleitoral é 15 de agosto.

Durante a oficina, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará apresentou demonstrações práticas do funcionamento do novo sistema e abriu espaço para esclarecimento de dúvidas dos participantes. A atividade foi realizada no Auditório Ivan Mello, na sede do Tribunal, em Belém, reunindo mais de 50 representantes de partidos políticos divididos em duas turmas.

"O objetivo é tirar dúvidas e apresentar o sistema de maneira antecipada para evitar problemas na hora do preenchimento", declarou a secretária Judiciária do TRE do Pará, Rosiane Martinelli, durante as boas-vindas aos participantes. Segundo ela, esse é um projeto da gestão do desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que trouxe uma nova vertente para a Secretaria Judiciária: "Não agir apenas quando o problema acontece, mas atuar também na orientação aos partidos políticos e evitar esses possíveis problemas”, acrescentou. 

O coordenador de Dados Partidários do TRE do Pará, Vespasiano Rubim, explica que o CANDex é o sistema em que as agremiações inserem os dados dos candidatos escolhidos em convenção, além de eventuais substitutos e vagas remanescentes. Segundo ele, essa é a principal ferramenta que os partidos têm para encaminhar esses dados. "Por isso, é importante que consigam utilizá-la da melhor forma possível para dar informações mais consistentes à Justiça Eleitoral”, frisou. 

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