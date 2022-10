TRE assegura votação para quem estiver na fila após às 17h

Secretário de tecnologia da informação do TRE Pará, Alessandro Santos, assegurou agora há pouco para o Grupo Liberal que ninguém ficará votará caso esteja na fila, no local de votação, após às 17h deste domingo. Ele admitiu que muitas seções eleitorais seguem com grande número de eleitores a espera de votar, mas a todos será assegurado o direito ao voto.

"Todos os mesários presidentes de mesas estão orientados para em caso de filas nas sessões eleitorais após às 17h, garantir o voto, fazendo distribuição de senhas mesmo após o horário oficial e a votação só será encerrada depois que todos os eleitores que receberam essas novas cenas tiverem votado", assinalou o secretário de TI, do TRE Pará.

Balanço parcial

Em Balanço parcial, Alessandro Santos informou que o Tribunal foi notificado sobre problemas técnicos em algumas urnas, e, deimediato, o TRE tomou providência. "Nós acionamos as equipes técnicas que estão atuando junto a cada uma das urnas eleitorais e procuramos atender da melhor forma possível, todas as ocorrências, inclusive fazendo a substituição devida das urnas nos casos em que não havia condição de elas funcioanrem para que não houvesse prejuízo do andamento da votação", afirmou.