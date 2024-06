Totó lidera corrida eleitoral em Santa Isabel, aponta pesquisa

Antônio Conde, o Totó, pré-candidato à prefeitura de Santa Isabel do Pará, município da Região Metropolitana de Belém, lidera as intenções de voto segundo pesquisa realizada pela Exata, divulgada na última quarta-feira (26).

Nas intenções de voto estimuladas, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Totó, pré-candidato pelo Partido Progressistas (PP), se destaca com 36,4% das intenções. Neneco Tavares, candidato do MDB, fica em segundo lugar com 20,8%.

Gráfico mostra Totó liderando na pesquisa estimulada (Divulgação)

Nas intenções de voto estimuladas, cerca de 36,5% dos entrevistados não definiram um candidato ou pretendem votar em branco ou anular o voto.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são sugeridos, Totó novamente lidera com 30,8% das intenções de voto, enquanto Neneco fica com 16,8%. Nesse cenário, a indecisão dos eleitores aumenta, com 49% dos entrevistados afirmando que ainda não sabem em quem votar.

Na pesquisa espontânea, candidato Totó segue na frente(Divulgação)

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PA-05892/2024, foi realizada entre os dias 27 de maio e 1º de junho de 2024, entrevistando 1.084 eleitores.

Neneco tem a maior rejeição

De acordo com a pesquisa, Neneco enfrenta uma rejeição de 19,5%, enquanto Totó tem apenas 3,5% de rejeição. Além disso, 68,5% dos entrevistados afirmaram não rejeitar nenhum dos pré-candidatos.

Gráfico mostra rejeição dos candidatos (Divulgação)

A administração atual, liderada por Evandro Watanabe, também foi avaliada. Apenas 32% dos eleitores aprovam sua gestão, enquanto 48,1% desaprovam. Outros 19,9% não opinaram sobre a administração atual.

Outros candidatos

Além de Totó e Neneco, outros candidatos aparecem na pesquisa. Del. Edgar Monteiro (Republicanos) tem 2,4% das intenções de voto na pesquisa espontânea e 2,7% na pesquisa estimulada. Milton Yamada (PSD) aparece com 0,9% na espontânea e 2,2% na estimulada.

Tony Lisboa não aparece na pesquisa espontânea, mas tem 1,4% das intenções na pesquisa estimulada.

O grau de confiabilidade da pesquisa é de 95%, com uma margem de erro de 3,5%.