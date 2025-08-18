Capa Jornal Amazônia
Política

Política

TJPA recebe lista sêxtupla de advogados que concorrem ao desembargo

OAP Pará entregou o documento em solenidade na manhã desta segunda-feira (18)

O Liberal
fonte

Entrega da lista sêxtupla no Salão Nobre do TJPA, em Belém, com a presença da alta direção do Tribunal e da OAB Pará (Foto: Érika Martins / TJPA)

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, recebeu a lista sêxtupla com os nomes dos advogados que concorrem ao cargo de desembargador do Pará, na manhã desta segunda-feira (18), em Belém. A entrega do documento foi feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará), Sávio Barreto, acompanhado de integrantes da diretoria da OAB Pará. 

O ato aconteceu no Salão Nobre do TJPA, na avenida Almirante Barroso, e foi acompanhado pelo ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Participaram, também, o vice-presidente do TJPA, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. A vice-presidente da OAB Pará, Brenda Araújo, prestigiou o momento junto aos demais membros da diretoria da entidade advocatícia.

A definição da lista tríplice na vaga destinada ao quinto constitucional da OAB-PA será feita em votação durante sessão do Tribunal Pleno, para envio ao governador do Estado, Helder Barbalho, a quem caberá a escolha do novo desembargador.

A OAB Pará realizou a escolha do quinto constitucional, no dia 11 deste mês. Em uma avaliação recente sobre o processo de escolha, o presidente Sávio Barreto disse que a eleição foi feita com transparência e rigor.

"A lista sêxtupla é paritária, diversificada e plural, tal qual a advocacia paraense, representando, como também há muito não se via, tanto a advocacia privada como a pública. O resultado desse processo transparente e democrático oferece opções respeitáveis e representativas”, disse Barreto.

Na lista sêxtupla da OAB Pará estão os seguintes candidatos mais votados: Anete Penna 3.173 votos: Patrícia Bahia 3.033 votos; Roberta Veiga 1.269 votos; Jarbas Vasconcelos 2.527 votos; João Paulo Ledo 2.058 votos; e Hugo Mercês 1.346 votos.

