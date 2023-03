TJPA entrega medalha “Desembargadora Lydia Dias Fernandes” a mulheres paraenses

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, a professora emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA), Zélia Amador de Deus, e a vice-presidente da seccional paraense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), Luciana Gluck Paul, foram algumas das mulheres homenageadas em sessão solene, ocorrida no final da manhã desta quarta-feira, 8, no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, localizado no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em Belém. Elas foram agraciadas com a “Medalha Desembargadora Lydia Dias Fernandes”, um reconhecimento do judiciário a mulheres que contribuem com a sociedade paraense em diversas áreas de atuação. A desembargadora Lydia Dias Fernandes foi a primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça no País, no caso, o TJPA, no biênio 1979-1981.

“Fico muito feliz em receber esta homenagem, que, na verdade, é um reconhecimento a todas as mulheres que compõem o poder Executivo. E a satisfação é maior ainda por sabermos que estamos avançando cada vez mais em políticas públicas para as mulheres, então, neste dia, nós temos muito a comemorar e ainda muito para avançar, então, desejo a todas um feliz Dia da Mulher. Contem comigo para continuar na luta em defesa da mulher”, disse a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan.

A professora emérita da UFPA, Zélia Amador de Deus, lembrou a importância do 8 de março como um dia propício à reflexão. “Esse dia é importantíssimo para que a gente se volte a refletir sobre o quanto a sociedade precisa avançar para que haja igualdade de gênero. A sociedade precisa se renovar, pensar a partir de outros parâmetros, de uma nova ordem, em que o bem viver fale mais alto e em que todos os grupos humanos possam conviver com igualdade e equidade”, frisou.

A professora, que também é uma das lideranças negras mais expressivas do Estado, se disse muito feliz por todas as homenagens recebidas neste mês de março. “Hoje, também estou recebendo a medalha Isa Cunha, da Assembleia Legislativa, e poder ser agraciada com essas medalhas, que levam os nomes de mulheres pioneiras, que lutaram para que a sociedade, de fato, pudesse avançar, é de uma importância grande para mim, pois tento cumprir com o meu papel, mas espero que cada vez mais a sociedade reflita sobre o quanto ela é ruim sem a equidade de gênero”, completou.

A presidente do TJPA, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, destacou o critério utilizado para a escolha das agraciadas. “São mulheres que se destacam no trabalho com a Justiça e, também, pessoas do povo, que representam o segmento a que elas estão ligadas e que trabalham em prol da sociedade. O judiciário paraense vem se unir com todos os poderes e reconhecer o que essas mulheres valorosas representam para a sociedade paraense”, pontuou.

A desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira falou em nome de todas as agraciadas e ressaltou a presença feminina no poder judiciário paraense. “Esta medalha não traz em seu verso o nome de qualquer pessoa, é o nome de uma grande mulher, à frente de seu tempo, pois foi a primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça nesse País. Honrando o legado da desembargadora Lydia, este Tribunal de Justiça continua a luta para ser um dos tribunais com maior participação feminina no País. Hoje, somos 2.731 mulheres no quadro do poder judiciário do Estado do Pará, entre magistradas e servidoras, das quais 2.588 servidoras, 143 magistradas e 17 desembargadoras”, finalizou.

As agraciadas com a medalha foram as desembargadoras Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; Célia Regina de Lima Pinheiro; Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; Gleide Pereira de Moura; Maria do Céu Maciel Coutinho; Maria Edwiges de Miranda Lobato; Maria Filomena de Almeida Buarque; Edilza Pastana Mutran; Maria Elvina Gemaque Taveira; Rosileide Maria da Costa Cunha; Rosi Maria Gomes de Farias; Eva do Amaral Coelho; Kédma Pacífico Lyra; Margui Gaspar Bittencourt; Dahil Paraense de Souza; além da vice-governadora Hana Ghassan; da presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará; Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes; da vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), Ida Selene Duarte Sirotheau Corrêa Braga; da corregedora regional do TRT-8, Maria Zuíla Lima Dutra; da diretora do Fórum Criminal, Ângela Alice Alves Tuma; da diretora do Fórum Cível, Marinez Catarina Von Lohrmann Cruz Arraes; da procuradora-geral adjunta do Contencioso do Estado do Pará, Ana Carolina Lobo Gluck Paul; da subprocuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Pará, Ubiragilda Silva Pimentel; da vice-presidente da OAB-PA, Luciana Neves Gluck Paul; da subdefensora pública geral do Estado do Pará, Mônica Palheta Furtado Belém Dias; da professora universitária e militante dos direitos da população negra, Zélia Amador de Deus; da coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós, Raquel Tupinambá; e da servidora com maior tempo de serviço no TJPA, Sidália Souza do Amaral.

