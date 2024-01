Thammy Miranda e mais três vereadores retiram apoio à CPI que investigaria Padre Júlio Lancellotti

Quatro vereadores decidiram revogar suas assinaturas em apoio à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) voltada para examinar as atividades do padre Júlio Lancellotti e de organizações não governamentais no centro de São Paulo. Os parlamentares que tomaram essa medida são Sidney Cruz (Solidariedade), Thammy Miranda (PL), Xexéu Tripoli (PSDB) e Sandra Tadeu (União).

Thammy Miranda explicou ao GLOBO que foi vítima de "fake news" e destacou que o nome do padre não foi mencionado no requerimento de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. Ele elogiou o trabalho de Júlio Lancellotti e afirmou que não teria apoiado a proposta se soubesse que o trabalho do padre seria alvo de investigação.

Sidney Cruz enfatizou que o pedido de criação da CPI não mencionava o nome do padre e protocolou um requerimento para retirar sua assinatura. Ele expressou sua opinião, dizendo que não via sentido na CPI avançar, argumentando que não encontrava oposição ao trabalho de Júlio Lancellotti. Segundo ele, se soubesse que o padre era um dos alvos, não teria apoiado o requerimento.

O vereador Xexéu Tripoli também afirmou que solicitará a revogação de sua assinatura. Contrariamente aos colegas, ele negou ter sido enganado por Rubinho e explicou que a CPI diz respeito a uma investigação sobre ONGs envolvidas em irregularidades na alimentação de moradores de rua no centro de São Paulo, não relacionada ao padre Júlio Lancellotti.

O pedido de criação da CPI das ONGs reuniu inicialmente 22 assinaturas, mas, com as retiradas de apoio, passará a contar com 19, segundo Rubinho Nunes. Como as assinaturas são manuscritas, identificar todos os vereadores torna-se desafiador. Entre os que inicialmente apoiaram a CPI estão Fernando Holiday (PL), Isac Félix (líder do PL na Câmara) e Sansão Pereira (Republicanos). Algumas assinaturas, no entanto, não estão legíveis.