Técnicos de enfermagem fazem protesto em frente à Sesma

Auxiliares e técnicos de enfermagem se concentraram, nesta segunda-feira (11) em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém para reivindicar a recomposição salarial, permanência do vale-alimentação e transparência no pagamento feito pela Prefeitura de Belém.

De acordo com Marli Groeff, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, profissionais que possuem duplo vínculo de trabalho terão o vale-alimentação cortado pela secretaria. A categoria também cobra o pagamento de seis parcelas pendentes do complemento do piso da enfermagem.

Outra reivindicação apontada pela profissional de saúde é que a categoria teve a compensação de folgas retirada. “Nos meses com 31 dias, fazemos 12 horas a mais de trabalho, antes era compensado em folga, mas retiraram e nem estão fazendo o pagamento dessas horas”, declarou Marli.

Em reunião com os profissionais, na última quarta-feira (6), a Sesma informou que ainda não há data definida para o pagamento do piso salarial. A secretaria também revelou que o Governo Federal não repassou o dinheiro referente às seis parcelas que estão pendentes, no entanto, o sindicato contesta essa afirmativa e alega que o erro foi da Sesma, no momento da prestação de contas à União.

Em relação ao vale-alimentação, a decisão será mantida, ou seja, a partir do dia 20 de janeiro, os servidores com duplo vínculo não receberão o benefício. O sindicato também denuncia que a prefeitura não está emitindo o contracheque dos valores repassados, além de não cumprir com a promessa de criar uma comissão para discutir sobre a implantação do piso da categoria.

“A Sesma tinha marcado que toda terça iria ter uma comissão para ter transparência na implantação do piso, mas não está sendo transparente. Não temos nem contracheque dos valores repassados, ou seja, não temos a informação dos valores descontados”, destaca Marli.

A Sesma foi procurada para comentar sobre o assunto. O Grupo Liberal aguarda uma resposta do órgão.