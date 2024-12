TCM-PA elege novos dirigentes para biênio 2025-2026; Lúcio Vale será presidente

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) escolheram os novos dirigentes que conduzirão a Corte de Contas pelos próximos dois anos. Durante a Sessão Plenária desta terça-feira (3), ficou definido que o atual vice-presidente do órgão, conselheiro Lúcio Vale, presidirá o Tribunal no biênio 2025-2026.

Já o conselheiro ouvidor Daniel Lavareda assumirá como vice-presidente; o conselheiro Cezar Colares, que hoje preside a Câmara Especial de Julgamentos, será o corregedor da Corte de Contas; e a Ouvidoria ficará a cargo da atual diretora da Escola de Contas do TCM-PA, conselheira Mara Lúcia. A eleição dos nomes dos conselheiros foi unânime.

A sessão foi conduzida pelo atual presidente do Tribunal, conselheiro Antonio José Guimarães, que parabenizou os eleitos e enfatizou o apoio à próxima gestão. Participaram, além dele, os conselheiros José Carlos Araújo, Lúcio Vale, Daniel Lavareda, Cezar Colares, Mara Lúcia e Ann Pontes. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson Silva, também prestigiou a sessão.

Após a votação, os conselheiros se pronunciaram, explicitando os avanços da Corte de Contas e a unicidade que o colegiado trabalha a favor da sociedade. A eleição do TCM-PA ocorre a cada dois anos e, regimentalmente, não é permitida a reeleição.

Os sete membros escolhem entre si os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor. Esta é a segunda eleição que o cargo de ouvidor é também votado pelos membros. A posse dos novos dirigentes ocorrerá em janeiro de 2025, com data a ser definida.