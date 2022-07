TCE concede medalhas aos chefes do executivo, legislativo e judiciário paraense

O Tribunal de Contas do Estado do Pará concedeu, na manhã desta terça-feira (5), a Medalha Serzedello Corrêa ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Francisco Chagas de Melo, conhecido como Chicão, e para a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Para Barbalho, a entrega da honraria foi um momento de grande relevância não só pessoal como também institucional. Segundo ele, a cerimônia é motivo de orgulho ainda maior por conta da companhia dos outros dois laureados. "É um momento que nós unimos, o poder executivo, legislativo e judiciário, para receber mais a alta comenda desta instituição, uma comenda que traz o nome de um dos mais brilhantes conterrâneos entre os paraenses que emprestaram sua história para servir este estado. Representa reconhecimento por boas práticas administrativas e da relação fidalga, proba e transparente fortalecida entre esta corte e o governo", celebrou.

Já o presidente do legislativo, Chicão, confessou que o recebimento da medalha faz crescer nele ainda mais o sentimento de responsabilidade para com o povo paraense. "Eu sendo ordenador de despesas no estado do Pará me sinto muito mais responsável com esta corte quando ela me honra com uma medalha de tanta relevância. Eu sempre tive para mim que as instituições possuem princípios a serem respeitados, sem que as pessoas determinem a mudança desses princípios. Precisamos seguir o curso normal da administração pública. Acho que o relacionamento que se constrói no estado do Pará entre as instituições é de muito respeito", diz.

Presidentes da Alepa e do TJPA também foram homenageados (Ivan Duarte/O Liberal)

A desembargadora Lima Pinheiro concorda. Ela se disse emocionada com a entrega da comenda, que ela recebeu das mãos da presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Lourdes Lima. "É um momento que a gente se vê muito prestigiada, muito honrada de receber essa comenda diante do que ela significa para todos nós, pois há toda uma equipe por trás do nosso trabalho. Diria para eu mesma no início da carreira que tudo valerá a pena, que se dedicasse sempre ao trabalho e empenhada para contribuir para a justiça paraense com muito amor, carinho e entrega. Foi o que diz ao longo da minha carreira, construindo degrau a degrau, pois sempre quis olhar para trás e lembrar do que fiz com orgulho", diz Célia, que ingressou na corte em 2006.

Responsável pela saudação aos homenageados com a insígnia, o conselheiro Odilon Teixeira classificou como edificante a prática de reconhecer nominalmente os paraenses que doam talentos necessários para o desenvolvimento do estado. "A medalha relembra biografias e histórias de personalidades que se dedicam ao Pará e cujos exemplos realçam ações virtuosas que se devem perpetuar", avalia.

Criada em 1970, a medalha leva o nome de Inocêncio Serzedelo Correia, que nasceu em Belém no dia 16 de junho de 1858 e é creditado como o idealizador do conceito de tribunal de contas públicas no Brasil. Ele fez carreira política como ministro de quatro pastas do governo Floriano Peixoto, além de ter sido deputado federal, governador do Paraná e prefeito do Distrito Federal por dois mandatos. Atualmente, os restos mortais dele se encontram na sede do TCE-PA, no palácio homônimo onde ocorreu o evento.