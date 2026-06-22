Taxa de juros está impossível; não tem como ser competitivo, aponta Caiado

O pré-candidato do PSD à presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que é "impossível" o Brasil ser competitivo com uma taxa de juros no patamar atual. "Todos nós sabemos que quando a taxa de juros é alta demais é impossível as pessoas continuarem na atividade. Também não tem como ser competitivo em relação a isso", afirmou.

Caiado também disse que o "custo Brasil", ou o "custo PT", tem levado o setor produtivo "ao grau de estrangulamento".

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 22, no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Também participaram o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).