Tasso Jereissati e Eduardo Leite chegam hoje a Belém

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o senador cearense Tasso Jereissati chegam hoje à capital paraense, para participar de evento PSDB, na manhã deste sábado (30). Eduardo busca a indicação dos tucanos paraenses para concorrer à Presidente da República nas eleições do próximo ano. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que vai ser publicada no jornal impresso deste domingo (31) e no portal OLiberal.com. As prévias do partido será dia 21 de novembro.

Eduardo Leite disse estar feliz por chegar a Belém “para um encontro, rodando o País, como estamos fazendo, conversando com os nossos correligionários tucanos e nos preparando para as prévias. A gente faz um evento de encontro da nossa militância e lideranças políticas para nos apresentarmos, mostramos o caminho que nós queremos para o partido em 2022 ou para protagonizar o processo políticos nas eleições presidenciais, e como a gente quer ajudar o Brasil a se reencontrar com bom senso, equilíbrio, para superar a crise que a gente tem. Tem inflação, tirando o poder de compra que a gente tem, o desemprego e ainda os efeitos da pandemia a ser superados. Queremos conversar sobre Brasil, sobre tudo com a nossa militância tucana e nos mobilizarmos para ganhar as prévias do partido que acontece no próximo dia 21 de novembro”.

Antes de desembarcar em Belém, os dois políticos passam por Natal (RN), Teresina (PI) e São Luís (MA), nesta sexta (29). Em oposição ao governador de São Paulo, João Dória, que também disputa a indicação para ser o candidato tucano à Presidência, Tasso Jereissati desistiu de concorrer e pediu licença do Senado, a partir desta sexta, para acompanha o gaúcho na campanha interna do PSDB, pelo Brasil.

O evento interno do partido na capital paraense será realizado a partir das 10h deste sábado, em um hotel na avenida Nazaré, em Belém. Um pouco antes, por volta das 9h30, Eduardo Leite vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa presente. Saindo do Pará, ele continua a campanha pelo estado do Tocantins, na tarde do mesmo sábado.