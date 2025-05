Tarcísio volta negar candidatura à presidência em 2026: 'Vou ficar em São Paulo'

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 14, que não se candidatará à presidência na eleição de 2026, ao falar a jornalistas em um dos eventos do Brasil Week, em Nova York. Segundo ele, o seu discurso do dia anterior, durante almoço do Citi, foi de brasileiro e não de candidato. Como mostrou o Estadão/Broadcast, Tarcísio foi saudado como candidato e tem ganhado apoio de CEOs que participam das atividades.

"Foi um discurso de brasileiro. Nós temos um problema, o caminho para resolver esse problema é um caminho de consenso, todo mundo sabe a forma", afirmou.

Quanto ao pedido de capital político feito no almoço com empresários, o governador de São Paulo disse que "confia na mobilização do mercado para transformar o Brasil".

"Eu confio na mobilização das forças vivas para transformar, eu sempre quis ser isso e sempre acreditei e continuo acreditando", afirmou.

Na terça-feira, 13, ao falar a uma plateia de cerca de 80 CEOs e gestores em almoço do Citi, Tarcísio disse que o Brasil não precisa de pessoas, mas de um projeto. Ele foi o primeiro político a falar no evento, realizado há 30 anos às margens da Brazil Week, em Nova York. O nome de Tarcísio foi sugerido por participantes do almoço, conforme fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

"A gente tem condição de mobilizar muito capital para o Brasil. A gente tem condição de fazer muita diferença. A minha confiança está em vocês. Vocês vão ter condição de mobilizar a política das respostas que nós precisamos", afirmou o governador de São Paulo, na ocasião.

Questionado sobre se só decidiria a candidatura em abril do ano que vem, prazo para desincompatibilização de políticos que ocupam cargos públicos e querem se candidatar para a eleição de 2026, Tarcísio respondeu: "Não, não tem. Vou ficar em São Paulo".