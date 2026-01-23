Capa Jornal Amazônia
Tarcísio, sobre cobrança por apoio mais enfático a Flávio: Querem mais enfático que isso?

Tarcísio afirmou que nunca houve pressão de Bolsonaro por apoio a Flávio e que seu relacionamento com o capitão sempre foi de amizade

Estadão Conteúdo
fonte

Tarcísio e Flávio Bolsonaro (X @FlavioBolsonaro)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta sexta-feira, 23, que pretende concorrer à reeleição no Estado e reforçou seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República nas eleições deste ano. Ao ser questionado sobre as cobranças por um apoio mais enfático ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio rebateu: "mais enfático que isso?".

Ao comentar o adiamento da visita ao capitão reformado na "Papudinha", Tarcísio reforçou que tratou-se apenas de uma "questão de agenda". Ele destacou ainda que irá encontrar Bolsonaro na próxima quinta-feira, 29.

"O tribunal atribui uma data, pode acontecer de naquela data não ser possível. Eu tinha uma razão pessoal, pedi outra data ao Supremo. Já foi autorizada", disse o governador. "Eu estarei lá para dar um abraço no meu amigo Jair Bolsonaro, uma pessoa por quem eu sou muito grato, que reconheço muito, que tenho grande apreço e afeição."

Em coletiva de imprensa após entrega habitacional no município de Embu das Artes (SP), Tarcísio também salientou que sempre foi coerente em seu discurso e que possui um compromisso com São Paulo. Ele ressaltou que é leal ao ex-presidente Bolsonaro, e que o capitão reformado era seu candidato até ele indicar Flávio. O governador afirmou ainda que irá ajudar Flávio na campanha.

"O que vai acontecer em abril? Nada. Eu vou continuar tocando o barco, não vou apresentar carta de renúncia, não vou me desincompatibilizar", continuou. "Qualquer coisa diferente disso é especulação."

Sobre o eventual pedido de Bolsonaro na visita para que ele se esforce mais na campanha de Flávio, Tarcísio afirmou que nunca houve pressão de Bolsonaro e que seu relacionamento com a capitão sempre foi de amizade. "A única coisa que ele me pediu foi para ser candidato ao governo de São Paulo."

ELEIÇÕES 2026

GOVERNO

SP

TARCÍSIO

EXPLICAÇÕES

APOIO

FLÁVIO BOLSONARO
