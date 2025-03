Tarcísio diz que busca corte de gastos em SP e critica governo federal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta sexta-feira, 28, que tem buscado "fazer o dever de casa" na gestão do governo de São Paulo, no que tange a agenda de corte de gastos e enxugamento da máquina pública, em contraste ao que tem sido visto no Brasil.

O governador avaliou ainda que há uma "antecipação de campanha" e que o governo federal, ao tomar suas decisões, se baseia em pesquisas eleitorais. As declarações foram feitas durante o "Painel São Paulo e Ambiente de Investimentos" na abertura do evento Arko Conference 2025 promovido pela Galápagos Capital, em São Paulo.