STJ define listas de candidatos para vagas de ministros; indicações serão enviadas a Lula

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão realizada nesta quinta-feira (23), concluiu a definição de duas listas de potenciais candidatos a ocupar três cadeiras de ministros do tribunal. Os nomes sugeridos para integrar o STJ serão submetidos ao exame do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de assumirem suas posições, os selecionados deverão enfrentar uma sabatina no Senado.

A primeira relação é composta por quatro desembargadores federais notáveis: Carlos Vieira von Adamek, José Afrânio Vilela, Elton Martinez Carvalho Leme e Teodoro Silva Santos.

VEJA MAIS

A segunda relação é constituída por três advogados eminentes. Os profissionais mais destacados na votação foram Luiz Cláudio Allemand, Daniela Teixeira e Otavio Luiz Rodrigues Jr.

As cadeiras do tribunal ficaram vagas em decorrência do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, bem como das aposentadorias dos ministros Jorge Mussi e Felix Fischer.

Quanto à tomada de decisão de Lula acerca das indicações, não existe um prazo estipulado para a escolha.