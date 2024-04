STF reage a relatório de comissão dos EUA e defende decisões sobre bloqueios

O Supremo Tribunal Federal (STF) respondeu ao relatório divulgado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, que critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O documento contém ordens judiciais enviadas ao X (antigo Twitter), determinando a remoção de perfis e conteúdos na plataforma. As ordens às empresas de redes sociais não apresentam justificativas detalhadas, apenas a decisão de retirar a página do ar.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (18), a assessoria da corte contestou as alegações, afirmando que "não se tratam das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão".

A nota prossegue: "Fazendo uma comparação, para compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão (e não a decisão que fundamentou a prisão) ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta (e não a decisão que fundamentou o bloqueio)".

Afirmou ainda que todas as decisões do STF são fundamentadas conforme a Constituição, e as partes envolvidas têm acesso às justificativas.