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Política

STF respeita decisão do Senado sobre nome de Jorge Messias

Ministro do STF aguarda serenamente preenchimento de vaga após plenário rejeitar indicado de Lula por 42 a 34 votos

Estadão Conteúdo
fonte

Edson Fachin (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou hoje uma nota em que expressa respeito à decisão do Senado Federal. A Casa legislativa rejeitou a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União e nome proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para compor a Suprema Corte. A votação no plenário resultou em 42 votos pela rejeição e 34 votos a favor.

No mesmo comunicado, Fachin afirmou que aguarda "com serenidade" as medidas cabíveis para o preenchimento da vaga aberta no STF. A posição foi ocasionada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, anterior ocupante da cadeira.

STF reafirma respeito à prerrogativa do Senado

A nota oficial do Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento institucional: "O Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal. Reitera, igualmente, o respeito à história pessoal e institucional de todos os agentes públicos envolvidos no processo, reconhecendo que a vida republicana se fortalece quando divergências são tratadas com elevação, urbanidade e responsabilidade pública".

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/FACHIN
Política
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