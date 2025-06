STF encerra nesta segunda oitivas de testemunhas do 'núcleo crucial' da ação do golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerra nesta segunda-feira, 2, as oitivas de testemunhas indicadas pelos réus do "núcleo crucial" da ação por tentativa de golpe de Estado. O último a ser ouvido será o senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Marinho foi indicado para depor pelas defesas do ex-presidente e de Walter Braga Netto. O senador será ouvido a partir das 15h.

Os testemunhos tiveram início em 19 de maio. Até o momento, 51 pessoas foram ouvidas como testemunhas de defesa dos réus do "núcleo crucial".

Com o fim do ciclo de oitivas de testemunhas, o STF passará aos interrogatórios do "núcleo crucial" da tentativa de golpe, que inclui, além de Bolsonaro, políticos próximos ao ex-presidente e militares de alta patente, como Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência).

Em paralelo, após os testemunhos do "núcleo crucial", o Supremo passará a ouvir testemunhas indicadas pelos réus dos demais núcleos da ação penal.