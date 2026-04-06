Soraya Thronicke deixa o Podemos e se filia ao PSB de olho na reeleição ao Senado

A senadora Soraya Thronicke (MS) formalizou sua saída do Podemos e ingressou no PSB na última sexta-feira, 3. O registro foi feito no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um dia antes do fim da janela partidária. Com o mandato se encerrando em 2027, ela deve disputar a reeleição em outubro.

A migração teve o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin. No Mato Grosso do Sul, Thronicke deve compor chapa com o deputado federal Vander Loubet (PT), que tenta uma cadeira no Senado pela primeira vez.

Thronicke acumula quatro trocas de partido em menos de dez anos. Em 2018, foi eleita senadora pelo PSL. Com a fusão da sigla ao DEM, passou a integrar o União Brasil em 2021. Pelo partido, concorreu à Presidência da República em 2022 e obteve 0,51% dos votos válidos, o quinto melhor resultado na disputa. No ano seguinte, migrou para o Podemos, onde assumiu protagonismo interno no Estado.