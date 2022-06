Sociedade Bíblica do Brasil recebe homenagem no Pará pelos 74 anos de fundação

A instituição, que comemora exatamente mais de sete décadas no dia 10 de junho, tem representação atuante em território paraense, onde desenvolve várias ações para levar a palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas, como a produção e distribuição da Bíblia Sagrada em condições mais acessíveis à população, em especial a comunidades carentes e a grupos específicos, considerados vulneráveis da sociedade.

Para o autor da sessão, a homenagem é um reconhecimento público do compromisso da SBB em promover a propagação da palavra de Deus e a inclusão da sociedade. “No transcurso dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, estamos prestando essa homenagem a esse importante trabalho de evangelização e inclusão social, porque quando se distribui a Bíblia, a um preço mais acessível, a SBB, paralelamente desenvolve um trabalho social que vai ao encontro dos ribeirinhos, através do projeto Luz na Amazônia. Agora, ela desenvolveu a Bíblia em braile e também em áudio para alcançar mais pessoas e tudo isso é digno do nosso reconhecimento”, afirmou o parlamentar.

No Pará, a SBB mantém sete programas sociais ativos e contempla públicos como em escolas, hospitais, casas penais, junto a dependentes químicos, pessoas com deficiência visual e auditiva e às comunidades ribeirinhas.

Com atuação em todo o país, a SBB desenvolve programas bíblicos e de impacto social com o Programa “Luz no Brasil”, e que alcança o Pará e toda a Amazônia por meio do Programa “Luz na Amazônia”. Para esse projeto são realizadas mensalmente seis viagens pelos rios até às comunidades ribeirinhas, onde são distribuídas Bíblias e ofertados serviços de assistência espiritual e social como distribuição de cestas de alimentos e brinquedos. Também realizam o Natal dos Ribeirinhos para atender as necessidades dessa parcela da população.

O Secretário Regional da SBB, pastor Adriano Casanova, ressaltou que a Sociedade no Pará já conquistou reconhecimentos institucionais, entre eles o de Utilidade Pública Municipal e Estadual pelo trabalho socioassistencialista e evangelístico. O líder eclesiástico destacou a homenagem e os projetos futuros. “Nós entendemos que é um reconhecimento de 74 anos pela ampla atuação, não apenas no estado do Pará, mas em todo o Brasil. São 60 anos do programa Luz na Amazônia, mas atuamos também em diversas frentes que alcançam milhares de pessoas anualmente. Somos gratos pela homenagem e pelos parceiros que nos ajudam”, disse, explicando que o custo para manter as embarcações e os projetos é muito alto e sem a ajuda dos parceiros seria impossível realizar o trabalho.

Um dos projetos em planejamento é a construção do Centro Cultural da Bíblia para ser um espaço de valorização do livro sagrado e aberto à visitação pública. “Por entender que a nossa sede precisa de um centro cultural da Bíblia na região norte, trabalhamos para adquirir um terreno próprio e criar um espaço dedicado e planejado para enfatizar a importância do livro sagrado. Também vamos ter espaços com exposições, um museu da Bíblia aberto e gratuito para receber escolas, comunidades, caravanas de igrejas, grupos de estudos e pesquisadores, alunos de teologia”, evidenciou.

Acolhimento é a essência dos trabalhos da Sociedade Bíblica. Nesse sentido desenvolve o Programa Acolher destinado a atender pessoas com deficiência auditiva e visual ou com alguma mobilidade reduzida. Mais de 3 mil cegos recebem gratuitamente por ano, um exemplar da Bíblia em braile.

O Kássio Akio da Rocha é um dos beneficiados pelo projeto. Ele revela que se sente acolhido pelo espaço que conta com atividades como oficinas de música, atendimento espiritual e psicológico. “Estou no projeto há 1 ano e lá realmente me sinto acolhido. O projeto funciona de verdade e faz muita diferença na minha vida e nos ajuda a nos valorizarmos e a sermos felizes”, disse.

Por realizar um trabalho sério e comprometido com a população, a instituição tem credibilidade consolidada e mantém convênios importantes com a Universidade Federal do Pará (UFPA), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e outros parceiros como o hospital Grupo Cynthia Charone, Centro Universitário Fibra, entre outros.

Para o coordenador do curso de odontologia da Fibra, Marcelo Figueiredo Lobato, que é um dos parceiros da SBB, as ações desenvolvidas pela entidade fazem diferença na vida das pessoas que não têm acesso aos serviços odontológicos. “Sempre que possível estamos fazendo parte dos projetos da SBB levando palestras sobre higiene bucal, aplicação de flúor e nos casos que requer um atendimento mais específico fazemos o encaminhamento para a nossa clínica. Então, estar aqui hoje é motivo de muita alegria”, comentou.

Na opinião do superintendente da Associação Comercial do Pará (ACP), Lúcio Cavalcanti, o trabalho da SBB é importante porque possui alcance em regiões que o governo não consegue chegar. “O trabalho que a SBB desenvolve é extraordinário, não só difundindo a palavra de Deus, mas também tem o trabalho social, que consegue alcançar aonde o governo não chega”, enfatizou.

A presidente do grupo Cynthia Charone, é uma das colaboradoras. Com serviços na área da medicina, a equipe de profissionais promove ações de saúde durante as ações da Sociedade Bíblica. “Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Fazemos empreendedorismo social com muito amor e dedicação e por isso somos felizes em contribuir com esse projeto”, finalizou.

Ao todo, foram entregues 21 diplomas aos líderes eclesiásticos, pessoas que desenvolvem projetos evangelísticos e sociais, apoiadores da SBB, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos em favor da sociedade.

Fundada em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) construiu sua trajetória com base na missão de promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano com linguagem em que as pessoas possam compreender. É uma organização sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, assistencial, educativa e cultural, que reúne 147 sociedades bíblicas, atuantes em mais de 200 países e territórios.

