Sítio em Atibaia: Processo contra Lula é enviado ao STJ

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) enviou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o processo do sítio de Atibaia, em São Paulo, que ampliou a sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de 13 para 17 anos de reclusão, a partir de condenação na Operação Lava Jato.

O envio se deu nessa quarta-feira, 10, após despacho do vice-presidente do TRF4, Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle. Em 2 de dezembro de 2020, Aurvalle ignorou os recursos da defesa do petista na segunda instância e autorizou a ida da ação para o STJ.

Na segunda instância, Lula teve a pena ampliada para mais de 17 anos de prisão. Na primeira instância, a sentença havia determinado reclusão de quase 13 anos pela acusação de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em obras e reformas avaliadas em R$ 1 milhão no sítio que a Justiça afirma ter sido repassado a Lula como propina, mas que a defesa do petista alega que o ex-presidente apenas frequentava.