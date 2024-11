Com presença de Helder, Barroso e outras autoridades, Simpósio em Belém discute gestão municipal

Belém receberá nos dias 25 e 26 de novembro o “Simpósio para o Fortalecimento da Gestão Municipal no Pará 2025-2028”, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA).

O evento, que ocorre no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, busca oferecer capacitação e orientações técnicas para prefeitos, vereadores e equipes de transição que assumem os mandatos em janeiro.

“A sociedade brasileira vive, em 2024, um importante momento de democracia com a eleição dos novos prefeitos e vereadores, que estarão com a responsabilidade de administrarem os municípios paraenses entre os anos de 2025 e 2028. Nós, cidadãos, precisamos estar atentos, pois é nos municípios onde residimos e as políticas públicas de todos os entes federativos são executadas. Os munícipes que são afetados positiva ou negativamente por serviços de saúde, saneamento, assistência social, educação, meio ambiente, cultura e outras áreas”, afirmou o presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães.

A programação inclui palestras de autoridades dos poderes brasileiros como o governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, o ministro do STF, André Mendonça, o presidente Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, o ministro do TCU, Antonio Anastasia, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edile Lobo, o ministro das Cidades, Jader Filho, entre outros.

Dentre os temas discutidos, destacam-se o fortalecimento da governança municipal, a transparência na gestão pública e o planejamento de políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos municípios.

O evento é promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio de sua presidência e da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, com a organização da Editora Fórum e o apoio de instituições como Sebrae, Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA) e o Governo do Estado.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)