Setor madeireiro realiza protesto em Barcarena

Trabalhadores do setor madereiro do Pará realizam na manhã desta terça-feira (14) um protesto no porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste paraense, por conta das dificuldades e prejuízos que acumulam nos últimos três meses devido ao que eles classificam como "inoperância" do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A manifestação é pacífica e apenas caminhões rumo ao porto estão impedidos de passar na via. A redação de O Liberal segue no local apurando as informações.

A Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia foi quem convocou os protestos. Segundo o diretor jurídico da entidade, Murilo Araújo, a mobilização será um manifesto também contra a falta de fiscalização, excessos de burocracia, altas taxas aduaneiras e pela falta de um Ibama no porto de Vila do Conde, em Barcarena.