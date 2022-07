Sérgio Moro vai se candidatar ao Senado pelo Paraná

O ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro (União Brasil), lançou sua primeira disputa eleitoral por uma vaga no Senado, pelo Paraná. Quase um mês após o anúncio, o ex-juiz confirmou sua pré-candidatura na manhã desta terça-feira (12), em entrevista coletiva, no centro de Curitiba.

“Sou pré-candidato ao senado pelo Paraná, a minha terra”, disse Moro, em um vídeo na abertura do evento. Na sequência, ele relembrou o início da Operação Lava Jato para explicar sobre a escolha ao Senado. Moro estava ao lado do presidente do diretório municipal do União Brasil, o deputado federal Ney Leprevost. As informações são do Estadão.

VEJA MAIS

Na disputa ao Senado, as pesquisas eleitorais já divulgadas apontam que o cenário ainda está indefinido, mas que o ex-juiz e o senador Alvaro Dias (Podemos) brigam pela vaga. A diferença entre os dois oscila entre 7% e 10% das intenções de voto. Moro apareceu à frente apenas no levantamento do Real Time Big Data, com 30% a 23% sobre Dias. A pesquisa Ipespe mostrou o senador na frente, 31% a 24%. Já o levantamento da IRG Pesquisas indicou Dias com 32%, contra 22% do ex-juiz.

A pesquisa também mediu a taxa de rejeição dos candidatos ao Senado no estado. Moro lidera com 31% daqueles que não votariam “de jeito nenhum”. Dias aparece em terceiro, atrás de Dr. Rosinha (PT), com 17%. Outro fator a ser considerado nas pesquisas é a quantidade de indecisos e daqueles que não votariam nos pré-candidatos apresentados, que varia de 20% a 30%.

Articulação política

Alvaro Dias articulou a entrada do ex-juiz no Podemos, ainda antes da mudança do ex-ministro para o União Brasil, no fim de março. Três meses e meio depois de desistir da candidatura à Presidência, que era apoiada pelo senador, o ex-juiz vai disputar contra o “padrinho político”.

Moro nasceu em Maringá (PR) e foi o responsável por julgamentos da Operação Lava Jato como juiz federal de primeira instância, de 2014 a 2018. Depois, deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça do recém-eleito, à época, presidente Jair Bolsonaro. Moro anunciou a saída do cargo em maio de 2020.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política.